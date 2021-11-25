распашные ворота в Москве

Распашные ворота востребованы на многих участках за счет следующих положительных качеств:

универсальность эксплуатации – конструкцию можно использовать в гараже, на улице или на производственном объекте;

легкость открытия и закрытия створки;

большой ассортимент материалов для заполнения каркаса, конструктивных особенностей и вариаций дизайна.

Единственным недостатком распашных ворот является необходимость очистки прилегающей территории от снега и листы, чтобы створка могла беспрепятственно отодвигаться. В то же время конструкции могут быть самыми разными – на 1 или 2 створки, с калиткой или же без. По способу открывания заказчик может выбрать механический или автоматический вариант, который запускается по щелчку на пульте дистанционного управления.

Автоматика для распашных ворот

Открытие распашных ворот может происходить вручную, но намного упростить данный процесс поможет автоматика. Монтаж привода осуществляется на каждую створку. В зависимости параметров моделей, веса, технических условий могут ставиться линейные, рычажные и подземные устройства. Автоматика также может быть разной по назначению – бытовая или промышленная.

Готовые распашные ворота автоматического типа представляют собой раму и створки – 1 или 2. За счет петель (2 или 4) происходит плавное и легкое открытие/закрытие створки. В базовом варианте предусматривается механическое открытие. Но также у нашей компании вы можете заказать распашные ворота под ключ с дистанционным управлением, которые отличаются большей практичностью и удобством. Полотно приходит в движение только с одного нажатия кнопки на пульте ДУ.

За безопасность работы отвечают фотоэлементы, которые предупреждают и блокируют функционирование системы, если на пути возникнет препятствие. Кроме механических элементов (рама, наполнитель каркаса, опоры, петли и прочее), также система может комплектоваться:

электроприводом;

блоком управления;

сигнальным фонарем;

фотоэлементом;

пультом ДУ.

Требуется учитывать, что свободного пространства перед створкой должно быть минимум столько же, сколько в длину составляет полотно. Это основной параметр, на который стоит обратить внимание перед заказом конструкции.

Установка распашных ворот

Установка ограждения – легкий, на первый взгляд, вопрос, но у него есть множество особенностей, известных исключительно специалистам. Во время монтажа данных изделий особое внимание стоит уделить проему. Столбы следует углублять в землю на достаточную глубину и забетонировать.

У нашей компании вы можете заказать распашные ворота с установкой под ключ. Нашим сотрудникам известны все нюансы, требующие внимания во время монтажа – на какое углубление забивать опоры, тип почвы, смещение при изменении климатических условий в разный сезон. Вам не нужно углубляться в данные вопросы, достаточно доверить этот процесс профессионалам – команде специалистов нашей компании. Установка предполагает следование нескольким этапам:

разметка периметра территории и рытье скважин; монтаж опор в углубления; установка створок и дополнительной фурнитуры; подключение и наладка автоматики (если заказчик хочет автоматизированную систему).

Неправильный монтаж может привести к разным проблемам, к примеру, перекосу створки. Зачастую это возникает в результате того, что в ходе установки не были учтены особенности движения почвы при смене сезонов. Также особого внимания у больших изделий заслуживает ветровая нагрузка. Стоит делать полотно со сплошной отделкой не больше 18 кв.м. Профессиональная помощь позволит избавиться от данных неприятных ситуаций, сэкономит время и вы получите гарантию на выполненные работы.

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Цены на распашные ворота от 15000 руб

У нашей компании конструктивно вы можете купить автоматические распашные ворота и механические варианты любого размера. При необходимости вы всегда можете проконсультироваться с нашими сотрудниками и уладить любой вопрос по изготовлению и установке представленного типа ограждения.

Мы стремимся, чтобы наши цены всегда оставались в разумных пределах при несомненно высоком качестве изделий и обслуживания. С ценовой политикой нашей компании вы можете ознакомиться в нашем прайсе:

Цены на каркасы распашных ворот

Высота Ширина 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 1800 25000 27000 28000 29000 32000 35000 39000 2000 25000 27000 28000 29000 32000 35000 39000 2200 26000 27000 28000 29000 32000 35000 39000 2500 27000 27000 29500 30500 32000 36000 42000 2700 29000 30500 32500 33500 34500 37500 44000 3000 30500 32500 34500 35000 37000 39000 46000

Расценки на монтаж и доп. оборудование

Наименование Ед. изм. Цена Установка электромеханического замка шт. 8 000 ₽ Фундамент для ворот на 2-х сваях винтовых (длина сваи 2000 мм., d =76мм ), включая установку.(подходит

для легких ворот проем до 4 м.) + закладная деталь (швеллер 12) шт. 19 000 ₽ Установка распашных ворот шт. 15 000 ₽ Установка механического замка узкопрофильный шт. 4 500 ₽ Столб воротный 80х80х2мм приемный установка на сваю -89 шт. 6 500 ₽ Установка и подключения привода для распашных ворот (пара) шт. 15 000 ₽ Подключение и настройка видеодомофон (комплект) шт. от 35000 Посмотреть полный прайс-лист

Расчёт цены ворот под ключ