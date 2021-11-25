Распашные ворота в Москве
У каждого ограждения должен иметься практичный и безопасный въезд для транспортных средств. Если на территории есть достаточно места, то стоит поставить распашные ворота, представляющие собой конструкцию с одной или парой створок, которые открываются вглубь участка или наружу. Монтаж происходит на опорные столбы, для заполнения прочного каркаса используются разнообразные материалы – от профнастила до сэндвич-панелей.
Для частного дома или же дачи стоит заказать распашные ворота с калиткой. Она может встраиваться в само полотно или ставиться рядом. Калитка должна присутствовать на объекте с большим потоком посетителей, в такой ситуации петли и прочие элементы не так скоро износятся.
Мы более 10 лет изготавливаем, доставляем и монтируем ворота в Москве. Замер бесплатный.
Выбор распашных ворот – все внимание к деталям
Во время производства распашных ворот особое внимание уделяется материалу. Данные конструкции могут быть из:
- Дерева. Данный материал привлекательно и солидно смотрится, но его требуется пропитывать влагоотталкивающими составами, антипиренами и антисептиками, покрывать краской и лаком.
- Профнастила – металлических профилированных листов с полимерным покрытием. Они достаточно часто используются из-за небольшого веса, привлекательного дизайна, высокой прочности и практичности эксплуатации, большого ассортимента цветов.
- Сварных решеток – идеальный выбор для дачи, где происходит выращивание растений. От этих конструкций не создается тень, они отлично пропускают солнечные лучи и воздух.
- Ковка – это достаточно тяжелый дорогостоящий материал, позволяющий продемонстрировать высокий статус хозяина участка.
У нашей компании вы можете купить распашные ворота из любого материала. Мы создаем ограждения по типовым проектам и индивидуальным заказам. Фото работ можете просмотреть на нашем сайте.
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Полностью готовые ворота
Преимущества наших ворот
Жесткий металлический каркас
При изготовлении используется профильные трубы 60x 40, 40х20 2мм
Установка ворот на любом грунте
Используем разные типы фундамента: свайный и бетонный
Металлические подшипники
Для передвижения ворот используем откатные ролики
Мы перезвоним через 5 минут
Часто задаваемые вопросы
Для изготовления ворот мы используем сваю 89х2000.
Рассрочка на ворота не предоставляется.
Демонтаж старых ворот оплачиваются отдельно монтажникам, так же Вы
можете произвести демонтаж своими силами, если не хотите переплачивать. Подробнее на
странице "Оплата и доставка".
При заказе ворот с установкой, доставка бесплатная, при заказе
комплекта ворот для самостоятельной установки, доставка оплачивается по тарифу в зависимости
от расстояния.
Гарантия на несущую конструкцию ворот составляет 5 лет.
Наша компания работает без предоплаты, оплата по факту выполнения
работ. В некоторых случаях, берем предоплату, если ворота изготавливаются индивидуально по Вашим
размерам. Подробнее на странице "Оплата и доставка".
Для изготовления ворот мы используем профильную трубу 60х40х2мм.
Остались вопросы по воротам?
Напишите нам, специалисты компании всегда готовы помочь!
Отзывы наших клиентов
Распашные ворота востребованы на многих участках за счет следующих положительных качеств:
- универсальность эксплуатации – конструкцию можно использовать в гараже, на улице или на производственном объекте;
- легкость открытия и закрытия створки;
- большой ассортимент материалов для заполнения каркаса, конструктивных особенностей и вариаций дизайна.
Единственным недостатком распашных ворот является необходимость очистки прилегающей территории от снега и листы, чтобы створка могла беспрепятственно отодвигаться. В то же время конструкции могут быть самыми разными – на 1 или 2 створки, с калиткой или же без. По способу открывания заказчик может выбрать механический или автоматический вариант, который запускается по щелчку на пульте дистанционного управления.
Автоматика для распашных ворот
Открытие распашных ворот может происходить вручную, но намного упростить данный процесс поможет автоматика. Монтаж привода осуществляется на каждую створку. В зависимости параметров моделей, веса, технических условий могут ставиться линейные, рычажные и подземные устройства. Автоматика также может быть разной по назначению – бытовая или промышленная.
Готовые распашные ворота автоматического типа представляют собой раму и створки – 1 или 2. За счет петель (2 или 4) происходит плавное и легкое открытие/закрытие створки. В базовом варианте предусматривается механическое открытие. Но также у нашей компании вы можете заказать распашные ворота под ключ с дистанционным управлением, которые отличаются большей практичностью и удобством. Полотно приходит в движение только с одного нажатия кнопки на пульте ДУ.
За безопасность работы отвечают фотоэлементы, которые предупреждают и блокируют функционирование системы, если на пути возникнет препятствие. Кроме механических элементов (рама, наполнитель каркаса, опоры, петли и прочее), также система может комплектоваться:
- электроприводом;
- блоком управления;
- сигнальным фонарем;
- фотоэлементом;
- пультом ДУ.
Требуется учитывать, что свободного пространства перед створкой должно быть минимум столько же, сколько в длину составляет полотно. Это основной параметр, на который стоит обратить внимание перед заказом конструкции.
Установка распашных ворот
Установка ограждения – легкий, на первый взгляд, вопрос, но у него есть множество особенностей, известных исключительно специалистам. Во время монтажа данных изделий особое внимание стоит уделить проему. Столбы следует углублять в землю на достаточную глубину и забетонировать.
У нашей компании вы можете заказать распашные ворота с установкой под ключ. Нашим сотрудникам известны все нюансы, требующие внимания во время монтажа – на какое углубление забивать опоры, тип почвы, смещение при изменении климатических условий в разный сезон. Вам не нужно углубляться в данные вопросы, достаточно доверить этот процесс профессионалам – команде специалистов нашей компании. Установка предполагает следование нескольким этапам:
- разметка периметра территории и рытье скважин;
- монтаж опор в углубления;
- установка створок и дополнительной фурнитуры;
- подключение и наладка автоматики (если заказчик хочет автоматизированную систему).
Неправильный монтаж может привести к разным проблемам, к примеру, перекосу створки. Зачастую это возникает в результате того, что в ходе установки не были учтены особенности движения почвы при смене сезонов. Также особого внимания у больших изделий заслуживает ветровая нагрузка. Стоит делать полотно со сплошной отделкой не больше 18 кв.м. Профессиональная помощь позволит избавиться от данных неприятных ситуаций, сэкономит время и вы получите гарантию на выполненные работы.
Закажите производство и установку ворот в Москве по выгодной цене с доставкой и гарантией!
Цены на распашные ворота от 15000 руб
У нашей компании конструктивно вы можете купить автоматические распашные ворота и механические варианты любого размера. При необходимости вы всегда можете проконсультироваться с нашими сотрудниками и уладить любой вопрос по изготовлению и установке представленного типа ограждения.
Мы стремимся, чтобы наши цены всегда оставались в разумных пределах при несомненно высоком качестве изделий и обслуживания. С ценовой политикой нашей компании вы можете ознакомиться в нашем прайсе:
Цены на каркасы распашных ворот
|Высота
|Ширина
|3000
|3500
|4000
|4500
|5000
|5500
|6000
|1800
|25000
|27000
|28000
|29000
|32000
|35000
|39000
|2000
|25000
|27000
|28000
|29000
|32000
|35000
|39000
|2200
|26000
|27000
|28000
|29000
|32000
|35000
|39000
|2500
|27000
|27000
|29500
|30500
|32000
|36000
|42000
|2700
|29000
|30500
|32500
|33500
|34500
|37500
|44000
|3000
|30500
|32500
|34500
|35000
|37000
|39000
|46000
Расценки на монтаж и доп. оборудование
|Наименование
|Ед. изм.
|Цена
|Установка электромеханического замка
|шт.
|8 000 ₽
|Фундамент для ворот на 2-х сваях винтовых (длина сваи 2000 мм., d =76мм ), включая установку.(подходит
для легких ворот проем до 4 м.) + закладная деталь (швеллер 12)
|шт.
|19 000 ₽
|Установка распашных ворот
|шт.
|15 000 ₽
|Установка механического замка узкопрофильный
|шт.
|4 500 ₽
|Столб воротный 80х80х2мм приемный установка на сваю -89
|шт.
|6 500 ₽
|Установка и подключения привода для распашных ворот (пара)
|шт.
|15 000 ₽
|Подключение и настройка видеодомофон (комплект)
|шт.
|от 35000
|Посмотреть полный прайс-лист
Расчёт цены ворот под ключ
|Комплектация
|Количество
|Каркас ворот 3,0х2,0
|1 шт.
|Покраска рамы Полимерно-порошковая
|1 шт.
|Столбы 80х80х3мм, установка на сваи
|2 шт.
|Профнастил С8-С21
|3 шт.
|Саморезы
|Засов ворот
|1 шт.
|Ушки под навесной замок
|1 шт.
|Ветровые фиксаторы
|1 шт.
|Установка ворот
|1 шт.
Итого стоимость: 60 000 руб.
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В производстве ворот мы используем автоматику от лучших производителей
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